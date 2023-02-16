Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос о своём участии в турнире шоу-программ.

«Мне никто не предлагал. Самому надо подавать заявки? Оно мне... надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно — 10 млн. Говорите, победителю 5 млн дают? Вы хотите сравнить победителей и меня?» — цитирует Плющенко «Чемпионат».

Турнир планируют провести 18 марта в Москве. К участию будут приглашены до 20 фигуристов. Каждый участник представит судьям оригинальный показательный номер.

Ранее Плющенко заявил, что если его спортсменов будут судить так же, как на первенстве России, то будет переход в другие страны.