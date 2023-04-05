Несчастный случай: автогол Бейла на 92-й минуте помог ЦСКА победить «Крылья» и выйти в финал «Пути РПЛ» Кубка России

ЦСКА на своём поле взял верх над «Крыльями Советов» и пробился в финал «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. В первом тайме подопечные Владимира Федотова не сумели открыть счёт, а на протяжении второго были вынуждены действовать вторым номером и могли пропустить не один гол. Однако гости не сумели воспользоваться своими многочисленными шансами, а на 92-й минуте полузащитник самарцев Гленн Бейл срезал мяч в собственные ворота.

Несмотря на ничью в первом матче, ЦСКА считался явным фаворитом в противостоянии с «Крыльями Советов» в рамках 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. Подопечные Владимира Федотова пребывали в отличной форме и не уступали на протяжении четырёх встреч, чего нельзя было сказать об их оппонентах. Самарцы потерпели три поражения в последних пяти играх, а предыдущий раз брали верх аж 23 февраля. Тогда они с минимальным счётом победили «Динамо».

Возможно, уверенность в своих силах и заставила наставника москвичей выпустить на поле экспериментальный состав. Место в рамке занял Владислав Тороп, в тройке защиты вышел Илья Агапов, в выходные дебютировавший за ЦСКА, а Саша Зделар остался в запасе. Как и Хорхе Карраскаль с Хесусом Мединой. Но если отсутствие в старте колумбийца уже выглядело привычным и объяснялось преимущественно игровыми моментами, то перевод парагвайца в резерв был связан с личной трагедией. На днях у него умерла тёща, из-за чего он пропустил матч 21-го тура Премьер-лиги с «Факелом».

Несмотря на равный счёт по сумме двух встреч и необходимость забивать победный гол, обе команды спокойно провели первые 45 минут. На хитрый удар Гленна Бейла со штрафного, чуть было не заставший врасплох Торопа, хозяева ответили сумасшедшим «выстрелом» Фёдора Чалова. После розыгрыша углового форвард оказался расторопнее всех и мощно зарядил с лёта. И если бы не перекладина, Ивану Ломаеву пришлось бы вынимать мяч из сетки.

Но, за исключением этого, острых эпизодов практически не было. Издали бил Иван Обляков, Мойзес попытался нанести прямой удар со стандарта, но в обоих случаях заставить голкипера продемонстрировать своё мастерство не удалось. «Крылья» же и вовсе выглядели крайне блёкло и с трудом доставляли передачи до расположившихся на острие Дмитрия Цыпченко и Владимира Писарского.

Второй тайм поначалу мало отличался от первого. С той лишь разницей, что чуть активнее выглядели самарцы, но конструктива явно не хватало. Зато москвичи и вовсе перестали переходить центральную линию и нагружать Ломаева. Федотов долго терпеть не стал и уже на 62-й минуте произвёл двойную замену. Константин Кучаев и Чалов отправились отдыхать, а на их место вышли Медина и Карраскаль.

Но погоды появление легионеров не сделало. Наоборот, «Крылья» плотно завладели инициативой и раз за разом заставляли нервничать молодого вратаря ЦСКА. И тот дрогнул. После не самого удобного паса назад в исполнении Виллиана Роши Тороп обработал мяч грудью, но, почувствовав приближение Писарского, взял его в руки. Главный арбитр Артём Любимов дал свисток, но впоследствии принял решение не назначать опаснейший свободный удар в пределах штрафной. Формальные основания для этого дал форвард гостей, коснувшийся мяча в попытке прервать передачу.

Подопечные Игоря Осинькина почувствовали слабину и пошли вперёд ещё большими силами. И за несколько минут создали сразу несколько неплохих моментов. Сначала Фернандо Констанца угодил в штангу после скидки Романа Евгеньева, а затем низом «выстрелил» пришедший на угловой Юрий Горшков. Но попал он аккурат в Торопа. В определённый момент даже показалось, что самарцы дожмут москвичей, однако для нанесения точного удара не хватало то ли мастерства, то ли везения.

Со временем давление спало. И постепенно стало складываться впечатление, что всё идёт к серии пенальти. Очевидно, так полагал и Осинькин, который специально под неё направил разминаться не только Амара Рахмановича и Александра Чирковича, но и голкипера Евгения Фролова, последний раз выходившего на поле в апреле 2021 года. Но все планы наставника пошли крахом на 92-й минуте, когда в штрафную гостей по флангу ворвался Роша. Прострел получился не самым точным и вряд ли бы привёл к возникновению острого эпизода, но на пути мяча оказался Бейл. Голландец не сумел скоординироваться и срезал его в собственные ворота. Времени отыграться у гостей уже не осталось. ЦСКА чудом выстоял под натиском «Крыльев Советов» и пробился в финал «Пути РПЛ», где сразится с «Уралом».