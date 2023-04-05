Источник: Россия и Ирак договорились о проведении товарищеского футбольного матча

Сборные России и Ирака по футболу договорились о проведении второго товарищеского матча.

Как сообщает Al Alrabia SportsTV, игра пройдёт в иракской столице Багдаде в сентябре 2023 года.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что национальная команда может сыграть с африканскими сборными.