РФС рассматривает проведение товарищеских матчей против команд из Африки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что национальная команда может сыграть с африканскими сборными.

«Рассматривается ли проведение матчей с командами из Африки? Да», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем.