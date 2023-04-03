РФС рассматривает проведение товарищеских матчей против команд из Африки
- АГН «Москва»
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«Рассматривается ли проведение матчей с командами из Африки? Да», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Напомним, что после отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
Ранее Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем.