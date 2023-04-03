Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении товарищеского матча с участием сборных России и Китая.

«Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

29 марта министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что национальная команда может провести товарищескую встречу с командой Китая.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Дюков высказался о проведении домашних матчей сборной России.