Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении товарищеского матча с участием сборных России и Китая.
Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

29 марта министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что национальная команда может провести товарищескую встречу с командой Китая.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Дюков высказался о проведении домашних матчей сборной России.

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