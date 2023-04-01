Дюков: матч с Ираком покажет другим сборным, что в России можно играть

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проведении домашних матчей сборной России.
Дюков: матч с Ираком покажет другим сборным, что в России можно играть
  • РИА Новости

«Мы будем стараться проводить больше матчей в России. Мы сыграли первый домашний матч после перерыва. Думаю, это даст сигнал и покажет другим сборным, что в России можно играть — нет никаких рисков для приезда и проведения матча здесь», — цитирует Дюкова «Чемпионат»

Напомним, что сборная России провела товарищеский матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее в РФС заявили, что фразу Валерия Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста.

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