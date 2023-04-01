В РФС заявили, что фразу Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Он очень открытый и эмоциональный человек. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку, он имел в виду, что если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он готов это сделать», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что тренер работает ради страны и команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет.

После ничьей со сборной Ирана (1:1) Карпин заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков не обсуждал с министром спорта критику в адрес Карпина.