В РФС заявили, что фразу Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста
- РИА Новости
«Он очень открытый и эмоциональный человек. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку, он имел в виду, что если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он готов это сделать», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что тренер работает ради страны и команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет.
После ничьей со сборной Ирана (1:1) Карпин заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.
Ранее сообщалось, что Александр Дюков не обсуждал с министром спорта критику в адрес Карпина.