Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что национальная команда может провести товарищескую встречу с командой Китая.

«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. Если уже организованы матчи товарищеские с командами Ирана и Ирака, Узбекистана, других наших стран-партнёров, то тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что в марте сборная России провела две товарищеские игры.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику игры национальной команды.