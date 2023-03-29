Карпин — критикам: а другие тренировали национальную команду, которая забанена?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику игры национальной команды.

«Я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре — всё хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью — всё плохо. Не только в сборной такая реакция — в клубе то же самое. Всегда всё зависит от результата.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернётся, никто не представляет. Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин — нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении?» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карпин высказался о непопадании Артёма Дзюбы в состав национальной команды.