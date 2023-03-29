Карпин — критикам: а другие тренировали национальную команду, которая забанена?

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику игры национальной команды.
Карпин — критикам: а другие тренировали национальную команду, которая забанена?
  • РИА Новости

«Я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре — всё хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью — всё плохо. Не только в сборной такая реакция — в клубе то же самое. Всегда всё зависит от результата.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернётся, никто не представляет. Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин — нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении?» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1. 

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0. 

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карпин высказался о непопадании Артёма Дзюбы в состав национальной команды.

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