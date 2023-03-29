Карпин — о Дзюбе: два раза мы собирались его вызывать в сборную, он говорил, что не готов

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о непопадании Артёма Дзюбы в состав национальной команды.
Карпин — о Дзюбе: два раза мы собирались его вызывать в сборную, он говорил, что не готов
  • РИА Новости

«Оказался бы Дзюба прямо сейчас в команде? Прямо сейчас, наверное, нет — провёл, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и всё это на дистанции — не исключено.

Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Карпин подвёл итоги мартовских сборов национальной команды.

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