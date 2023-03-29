Карпин: после матча с Ираном все игроки признались — интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги мартовских сборов национальной команды.

«Если говорим о цифрах на табло, то, естественно, хотелось бы лучшего. Причём и с Ираном, и с Ираком, который хотя и победили 2:0, но первым таймом остались недовольны. Да, во втором пошла другая игра, но после того, как открыли счёт, могли забивать ещё. Моменты для этого создавали.

Если оценивать в целом, то сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов.

Ну и конечно, важно встречаться с такими соперниками. В первую очередь с Ираном. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт, что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая — сто процентов. И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Ранее Карпин объяснил свои слова о том, что не держится за место в сборной России.