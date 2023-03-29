Карпин объяснил свои слова о том, что не держится за место в сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о том, что он не держится за место в национальной команде.
Карпин объяснил свои слова о том, что не держится за место в сборной России
  • РИА Новости

«В каком же воспалённом мозгу может возникнуть ассоциация между «я не держусь за это место» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения?

Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да — следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Он также отметил, что посыл его слов остался бы тем же самым — что он не держится за место и готов к увольнению.

26 марта Министр спорта РФ Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина относительно работы в национальной команде.

Ранее сообщалось, что Карпин ответил на обвинения в безразличии к национальной команде.

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