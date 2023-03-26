Карпин — о своём высказывании: о безразличии говорить не приходится
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«На пресс‑конференции накануне я всё объяснил, разжевал. Видимо, нужны правильные слова, лозунги «все вместе», «мы вместе», «вы с вами, не с вами»... По поводу безразличия даже говорить не приходится», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, национальная команда впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.
Ранее Сергей Пиняев отреагировал на то, что стал самым молодым автором гола в истории сборной России.