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Карпин — о своём высказывании: о безразличии говорить не приходится

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на обвинения в безразличии к национальной команде.
Карпин — о своём высказывании: о безразличии говорить не приходится
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«На пресс‑конференции накануне я всё объяснил, разжевал. Видимо, нужны правильные слова, лозунги «все вместе», «мы вместе», «вы с вами, не с вами»... По поводу безразличия даже говорить не приходится», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, национальная команда впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.

Ранее Сергей Пиняев отреагировал на то, что стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

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