Пиняев: конкретно о рекорде не думал, просто хотелось забить гол
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«Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то подумал: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть», — сказал Пиняев в эфире «Матч ТВ».
Игрок отметился голом в товарищеском матче с командой Ирака.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.