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Пиняев: конкретно о рекорде не думал, просто хотелось забить гол

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Полузащитник сборной России Сергей Пиняев отреагировал на то, что стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.
Пиняев: конкретно о рекорде не думал, просто хотелось забить гол
  • AFP
  • © OLGA MALTSEVA

«Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то подумал: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть», — сказал Пиняев в эфире «Матч ТВ».

Игрок отметился голом в товарищеском матче с командой Ирака.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.

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