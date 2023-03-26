Сборная России впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд

Сборная России одержала победу над национальной командой Ирака в товарищеском матче.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, национальная команда обновила собственный рекорд по продолжительности «сухой» серии в домашних матчах.

Этот матч стал шестым подряд, когда сборная России не пропустила на своём поле. Серия продолжается с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Пиняев стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России.