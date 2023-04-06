Бейл объяснил момент с автоголом в матче Кубка России с ЦСКА

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался об автоголе в матче Кубка России с ЦСКА.

«Прострел был довольно сильным. Наш капитан Солдатенков слегка коснулся мяча и попал мне чуть ниже колена. Я просто не смог как‑то среагировать», — цитирует Бейла «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе самарской команды автогол на свой счёт записал Гленн Бейл на 92-й (90 + 2) минуте.

В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Ранее Бейл обратился на русском языке к болельщикам самарского клуба и принёс извинения за гол в свои ворота в матче Кубка России с ЦСКА.