Голландец Бейл по-русски извинился перед болельщиками «Крыльев Советов» за автогол

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Нидерландский футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл обратился на русском языке к болельщикам самарского клуба и принёс извинения за гол в свои ворота в матче Кубка России с ЦСКА.
Голландец Бейл по-русски извинился перед болельщиками «Крыльев Советов» за автогол

«Просто извините», — сказал Бейл в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Крыльев Советов».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Бейл провёл за самарцев 21 матч, забил один мяч и отличился одной результативной передачей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.

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