Бразильский футболист «Крыльев Советов» Костанца не против получить российское гражданство

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Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.
Бразильский футболист «Крыльев Советов» Костанца не против получить российское гражданство
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не имею ничего против российского гражданства. Тогда многие вещи стали бы проще. Это было бы хорошо для клуба — минус легионер. Я не озабочен этим вопросом, но в целом — почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в 12 матчах за команду во всех турнирах и забил один гол.

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.

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