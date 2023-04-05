Бразильский футболист «Крыльев Советов» Костанца не против получить российское гражданство
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«Не имею ничего против российского гражданства. Тогда многие вещи стали бы проще. Это было бы хорошо для клуба — минус легионер. Я не озабочен этим вопросом, но в целом — почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.ru.
В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в 12 матчах за команду во всех турнирах и забил один гол.
Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.