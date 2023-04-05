Бразильский футболист «Крыльев Советов» Костанца не против получить российское гражданство

Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.

«Не имею ничего против российского гражданства. Тогда многие вещи стали бы проще. Это было бы хорошо для клуба — минус легионер. Я не озабочен этим вопросом, но в целом — почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл в 12 матчах за команду во всех турнирах и забил один гол.

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.