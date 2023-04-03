Конате: вариант получить паспорт России действительно возможен в будущем

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что вариант с получением российского паспорта возможен.

«Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России всё устраивает. Тут очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране, всё очень хорошо. Всё топ!» — приводит слова Конате «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Конате сыграл в 21 матче за «Ахмат» во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Селюк, агент Конате, сообщил, что его клиент в ближайшее время может получить российский паспорт.