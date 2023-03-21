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Конате может получить российское гражданство

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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что его клиент в ближайшее время может получить российский паспорт.
Конате может получить российское гражданство
  • РИА Новости

«Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребёнок — тоже. Он говорит по-русски, живёт больше пяти лет. У него пока ещё нет паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится. А остальные? Они же по-русски не говорят. Как им вообще дают паспорта?» — цитирует Селюка Metaratings.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

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