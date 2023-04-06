Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инцидент, что клуб не поздравил бывшего президента.

«Клуб не поздравил Федуна с днём рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской ЛУКОЙЛа, некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — пер. с англ.)», — цитирует Салихову Sport24.

5 апреля российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Камоцци отреагировал на информацию, что клуб не поздравил Федуна.