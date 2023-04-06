Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию, что клуб не поздравил бывшего президента Леонида Федуна.

РИА Новости