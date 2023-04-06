Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна
- РИА Новости
«Очень странно, что медиа «Спартака» не поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Он не заслуживает такого обращения», — цитирует Камоцци «Чемпионат».
5 апреля российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Джикия пропустит матч с «Динамо».