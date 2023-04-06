Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию, что клуб не поздравил бывшего президента Леонида Федуна.
Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна
  • РИА Новости

«Очень странно, что медиа «Спартака» не поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Он не заслуживает такого обращения», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

5 апреля российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». 

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Джикия пропустит матч с «Динамо».

 

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