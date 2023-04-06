Смородская: если «Торино» и «Аталанта» не договорятся, Миранчуку надо искать новый клуб

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о положении Алексея Миранчука в «Торино».
Смородская: если «Торино» и «Аталанта» не договорятся, Миранчуку надо искать новый клуб
  • РИА Новости

«Всё решает руководство «Торино»: есть деньги — покупают, нет денег — не покупают. Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.

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