«Спартак» уступил «Акрону» и сложил полномочия обладателя Кубка России по футболу

Московский «Спартак» в гостях уступил тольяттинскому «Акрону» в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу.

Игра на стадионе «Кристалл» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Евгения Колешина.

В составе «Спартака» голом отметился Томаш Тавареш (78-я минута). 22-летний португальский защитник отличился в 12-м матче за столичную команду. У хозяев поля мячи забили Андрес Понсе (41-я), Никита Салтыков (45 + 1).

«Акрон» на более ранних стадиях обыграл московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил два мяча от «Акрона» за пять минут в матче Кубка России.