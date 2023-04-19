Мостовой: «Акрон» будет всем городом против «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Акроном» в рамках второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России.

«Спартак» имеет больше шансов на то, чтобы пройти дальше. Ясно, что «Акрон» будет всем городом, всем регионом против красно-белых, но мастерство-то должно сыграть свою роль», — цитирует Мостового Metaratings.

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе сравнил жизнь и футбол в Дании и России.