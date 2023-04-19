Венесуэлец Понсе из «Акрона» считает Россию похожей на Данию

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе сравнил жизнь и футбол в Дании и России.

«Страны похожи. Хоть и в России, и в Дании холодно, но у вас было освоиться сложнее из-за языка. Дания лучше тем, что там все говорят на английском, но в России есть солнце! Ещё люди здесь более открытые, чем в Дании», — цитирует Понсе Sport24.

Он также отметил уровень футбола в странах. По его мнению, «Россия — это десятка, Дания — шесть из десяти».

В сезоне-2022/23 26-летний спортсмен провёл за «Акрон» десять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее мэр Жигулёвска Илья Сухих высказался о приезде московского «Спартака» в город на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».