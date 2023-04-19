Венесуэлец Понсе из «Акрона» считает Россию похожей на Данию

Короткая ссылка
Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе сравнил жизнь и футбол в Дании и России.
Венесуэлец Понсе из «Акрона» считает Россию похожей на Данию
  • РИА Новости

«Страны похожи. Хоть и в России, и в Дании холодно, но у вас было освоиться сложнее из-за языка. Дания лучше тем, что там все говорят на английском, но в России есть солнце! Ещё люди здесь более открытые, чем в Дании», — цитирует Понсе Sport24.

Он также отметил уровень футбола в странах. По его мнению, «Россия — это десятка, Дания — шесть из десяти».

В сезоне-2022/23 26-летний спортсмен провёл за «Акрон» десять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. 

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее мэр Жигулёвска Илья Сухих высказался о приезде московского «Спартака» в город на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить