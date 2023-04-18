Мэр Жигулёвска сравнил матч «Акрон» — «Спартак» с приездом Путина в 2000 году

Мэр Жигулёвска Илья Сухих высказался о приезде московского «Спартака» в город на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

«Когда мы учились в школе и ходили на стадион, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче «Жигулёвской ГЭС»? А теперь приезжает «Спартак»! Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Путина в село Ширяево в 2000 году», — цитирует Сухих Metaratings.

Встреча между командами пройдёт в Жигулёвске 19 апреля. Начало — в 16:30 мск.

«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России уже обыграл столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком».