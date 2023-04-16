«Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

В пресс-службе «Акрона» сообщили, что реализованы все билеты на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России со «Спартаком».

«Аншлаг ожидался ещё до того, как мы узнали соперника по этой стадии кубка. Все билеты, если брать совокупное время по всем этапам продаж, были реализованы за час», — приводит сообщение пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее Бальде опроверг информацию о своём уходе из «Спартака» летом.