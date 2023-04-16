«Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

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В пресс-службе «Акрона» сообщили, что реализованы все билеты на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России со «Спартаком».
«Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Аншлаг ожидался ещё до того, как мы узнали соперника по этой стадии кубка. Все билеты, если брать совокупное время по всем этапам продаж, были реализованы за час», — приводит сообщение пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее Бальде опроверг информацию о своём уходе из «Спартака» летом.

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