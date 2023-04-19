Масалитин: ЦСКА предстоит такая же сложная игра с «Уралом» в КР, как и в чемпионате

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча красно-синих с «Уралом» в финале «Пути РПЛ» Кубка России.
Масалитин: ЦСКА предстоит такая же сложная игра с «Уралом» в КР, как и в чемпионате

«ЦСКА предстоит такая же сложная игра с «Уралом» в Кубке России, как и в чемпионате. Но у армейцев будет преимущество за счёт родного стадиона. В последних играх у столичной команды есть результат, но, к сожалению, нет уверенности в победе», — цитирует Масалитина «Чемпионат»

Первый матч финала «Пути РПЛ» между красно-синими и екатеринбургской командой пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 19 апреля в 19:00 мск.

15 апреля ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего команды Антона Заболотного.

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