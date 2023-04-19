Пономарёв считает, что Заболотный чувствует себя лидером ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего команды Антона Заболотного.

«В последнем матче с «Уралом» он был лучшим. Игрок прибавляет. Можно сказать, что он уже освоился в команде и чувствует себя лидером ЦСКА. Это очень хорошо! Он опасен в чужой штрафной площадке», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Нападающий забил первый гол своей команды на 13-й минуте игры. Он был признан лучшим игроком матча.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее Заболотный после гола в ворота «Урала» сравнил себя с Холандом.