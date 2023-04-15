Заболотный после гола в ворота «Урала» сравнил себя с Холандом

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Если это простой гол, тогда Холанд забивает таких очень много и он простой нападающий. Если честно, это была хорошая передача Бактиёра, я двинулся в свою зону и был там, где нужно», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Нападающий забил первый гол своей команды на 13-й минуте игры. Он был признан лучшим игроком матча.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ.