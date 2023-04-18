В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление Промеса, Мозеса и Хлусевича

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией, как проходит восстановление Квинси Промеса, Виктора Мозеса и Даниила Хлусевича.

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Хлусевич и Мозес», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком».