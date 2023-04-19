Мостовой назвал сильнейшую тройку полузащитников в РПЛ
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«Эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ, но сравнивать их с треугольником «Зенита» пока рановато. Сперцян и Черников ещё в том году выделялись, стали ключевыми игроками. Кривцов же — молодец, пользуется своим шансом», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Черников, Кривцов и Сперцян являются воспитанниками академии краснодарского клуба.
«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, в 23 матчах набрав 38 очков. В настоящий момент главным тренером команды является Владимир Ивич.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Сочи» два безответных мяча в матче РПЛ.