Мостовой назвал сильнейшую тройку полузащитников в РПЛ

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ, но сравнивать их с треугольником «Зенита» пока рановато. Сперцян и Черников ещё в том году выделялись, стали ключевыми игроками. Кривцов же — молодец, пользуется своим шансом», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Черников, Кривцов и Сперцян являются воспитанниками академии краснодарского клуба.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, в 23 матчах набрав 38 очков. В настоящий момент главным тренером команды является Владимир Ивич.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Сочи» два безответных мяча в матче РПЛ.