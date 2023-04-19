Бушманов: «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от полуфинального матча «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

«Матч настоящий, кубковый матч, на вылет. «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым. Они уже выбили «Локомотив» и «Динамо», да и к тому же будет искусственное поле и чужие болельщики», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт в Жигулёвске 19 апреля. Начало — в 16:30 мск.

«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России уже обыграл столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее мэр Жигулёвска сравнил матч «Акрон» — «Спартак» с приездом Владимира Путина в 2000 году.