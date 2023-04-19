«Спартак» отыграл один гол в матче с «Акроном», Тавареш забил первый мяч за красно-белых

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Московский «Спартак» встречается в гостях с тольяттинским «Акроном» в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу.
«Спартак» отыграл один гол в матче с «Акроном», Тавареш забил первый мяч за красно-белых
  • РИА Новости

Игра проходит на стадионе «Кристалл». Счёт в матче 2:1 в пользу команды Евгения Колешина.

В составе «Спартака» голом отметился Томаш Тавареш (78-я минута). 22-летний португальский защитник смог отличиться в 12-м матче за столичную команду.

У хозяев поля мячи забили Андрес Понсе (41-я), Никита Салтыков (78-я).

Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил два мяча от «Акрона» за пять минут в матче Кубка России.

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