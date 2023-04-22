Смородская считает, что в матче ЦСКА — «Локомотив» будет боевая ничья

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Смородская считает, что в матче ЦСКА — «Локомотив» будет боевая ничья
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Чего ожидать в этой встрече? Думаю, что будет обоюдоострая игра и боевая ничья. Но не крупная: мне кажется, по одному мячу забьют», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Армейский клуб с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Железнодорожники (28) располагаются на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее сообщалось, что Тарханов ожидает равную игру в матче ЦСКА — «Локомотив».

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