Смородская считает, что в матче ЦСКА — «Локомотив» будет боевая ничья
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Чего ожидать в этой встрече? Думаю, что будет обоюдоострая игра и боевая ничья. Но не крупная: мне кажется, по одному мячу забьют», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.
Армейский клуб с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Железнодорожники (28) располагаются на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
Ранее сообщалось, что Тарханов ожидает равную игру в матче ЦСКА — «Локомотив».