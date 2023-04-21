Тарханов ожидает равную игру в матче ЦСКА — «Локомотив»
- РИА Новости
«Думаю, будет равная игра. Сложно сказать, кто победит, потому что в таких дерби невозможно предугадать», — цитирует Тарханова Betonmobile.
Он дал понять, что хотел бы победы от красно-синих.
«У ЦСКА собрана хорошая команда. Есть одинаково хорошего уровня ребята во всех линиях. Поэтому естественно, что они уже так долго не проигрывают», — добавил Тарханов.
Армейский клуб с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Железнодорожники (28) располагаются на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.
Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне.