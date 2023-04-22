Агент: Изидор чувствует себя лучше, но не может играть 90 минут

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался о восстановлении своего клиента.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он ещё в процессе восстановления», — цитирует Лакруа Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА.