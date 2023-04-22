Булыкин: Дзюбе важно показать себя и забить в матче с ЦСКА

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Булыкин: Дзюбе важно показать себя и забить в матче с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Обеим командам нужны очки. ЦСКА, играя на своём стадионе, имеет небольшое преимущество. «Локомотив» может с хорошим желанием сыграть против топ‑клуба, показать, что они не по праву находятся в нижней части РПЛ. Дзюбе важно показать себя и забить в матче», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Игра между командам пройдёт 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

ЦСКА расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Локомотив» — десятый (28 баллов).

Ранее Булыкин прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

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