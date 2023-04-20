Булыкин: Баринов понял, что сейчас тяжело уехать в Европу, и решил остаться в «Локомотиве»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Дмитрия Баринова с клубом.
Булыкин: Баринов понял, что сейчас тяжело уехать в Европу, и решил остаться в «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Всё от Баринова зависит, но то, что он может остаться в «Локомотиве», — это хорошая новость. Он один из лидеров. В Европу, кроме Турции, сейчас уехать очень тяжело», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Баринов сыграл в 28 матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Баринова назвал домыслами информацию о продлении контракта с «Локомотивом».

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