Агент Баринова назвал домыслами информацию о продлении контракта с «Локомотивом»

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Агент полузащитника Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с «Локомотивом».
Агент Баринова назвал домыслами информацию о продлении контракта с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Домыслы, чьи-то разговоры не комментирую. Это прерогатива клуба», — приводит слова агента РИА Новости.

В текущем сезоне Баринов сыграл в 28 матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС постановила, что арбитр Василий Казарцев ошибочно засчитал гол московского «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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