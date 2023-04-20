Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом»
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«Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Оренбурга», так как действия защитника Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку «Локомотива», находящемуся в офсайде», — говорится в заявлении РФС.
Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу московской команды.
После 23 туров РПЛ железнодорожники набрали 28 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками располагается на восьмой строчке.
Ранее стали известны даты проведения ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА, а также встречи первого этапа финала Пути регионов турнира «Краснодар» — «Акрон».