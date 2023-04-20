Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Василий Казарцев ошибочно засчитал гол московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).

«Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Оренбурга», так как действия защитника Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку «Локомотива», находящемуся в офсайде», — говорится в заявлении РФС.

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу московской команды.

После 23 туров РПЛ железнодорожники набрали 28 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее стали известны даты проведения ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА, а также встречи первого этапа финала Пути регионов турнира «Краснодар» — «Акрон».