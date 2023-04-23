Гол Изидора спас «Локомотив» от поражения в концовке матча с ЦСКА

ЦСКА и «Локомотив» не смогли выявить победителя в столичном дерби в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87-я).

Полузащитник «Локо» Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён из-за травмы. Его место занял защитник Марио Митай (20-я). Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.