Дубль Комличенко принёс «Ростову» победу над «Уралом» в 24-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:1.
В составе ростовской команды дубль оформил Николай Комличенко (19-я, 50-я минуты), также пенальти реализовал Максим Осипенко на 90-й. У «Урала» отличился Даниэль Мишкич на 80-й.
«Ростов» расположился на втором месте в таблице чемпионата России с 49 очками. «Урал» на 11-й строчке с 25 очками.
Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Факелу» в матче 24-го тура РПЛ.