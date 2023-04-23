Дубль Комличенко принёс «Ростову» победу над «Уралом» в 24-м туре РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе ростовской команды дубль оформил Николай Комличенко (19-я, 50-я минуты), также пенальти реализовал Максим Осипенко на 90-й. У «Урала» отличился Даниэль Мишкич на 80-й.

«Ростов» расположился на втором месте в таблице чемпионата России с 49 очками. «Урал» на 11-й строчке с 25 очками.

Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Факелу» в матче 24-го тура РПЛ.