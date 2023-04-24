Промес догнал Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна по голам в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Промес догнал Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Нидерландец забил свой 85-й гол в чемпионате России и делит первое место в истории РПЛ по голам среди легионеров с бразильцем Вагнером Лавом и иранцем Сердаром Азмуном.

Промесу понадобилось 169 матчей для достижения отметки в 85 забитых голов, столько же, сколько и Вагнеру (играл за столичный ЦСКА с 2004 по 2012 год). На счету Азмуна (известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Зенит») — 208 игр.

Ранее гол Промеса принёс «Спартаку» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.

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