«Судейский произвол»: «Крылья Советов» подадут жалобу в ЭСК РФС по итогам встречи 24-го тура РПЛ c «Пари НН»

«Крылья Советов» собираются подать жалобу в ЭСК РФС по итогам встречи 24-го тура РПЛ c «Пари НН». Самарцы уступили в гостях и теперь находятся всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. По мнению спортивного директора клуба Сергея Корниленко, главный арбитр Роман Галимов допустил как минимум три ошибки в пользу нижегородцев, которые стали ключевыми в матче. Разделяет его мнение и экс-судья Сергей Хусаинов. По его словам, на такие важные противостояния нужно ставить лучших, в то время как на игру был назначен человек из запаса, не работавший на высоком уровне четыре года.

Работа арбитров в Российской премьер-лиге постоянно подвергается критике и обсуждению. Не стал исключением и 24-й тур чемпионата страны. На этот раз привлекли внимание действия бригады под руководством Романа Галимова из Улан-Удэ в матче «Пари НН» — «Крылья Советов», который состоялся в Нижнем Новгороде. Хозяева поля одержали волевую победу — 2:1. Гости открыли счёт благодаря точному удару Фернандо Костанца. Однако сначала Тимур Сулейманов восстановил паритет с пенальти, а затем Владимир Яковлев отличился с игры.

Для обеих команд матч был принципиальным, поскольку они прямые конкуренты в борьбе за сохранение прямой прописки в РПЛ. Победа заметно упростила бы гостям жизнь в оставшихся турах, так как отрыв вырос бы до девяти очков. Теперь же нижегородцев от самарцев отделяет всего три.

И неудивительно, что после встречи гости оказались крайне недовольны судейскими решениями. Спортивный директор команды Сергей Корниленко сразу же сообщил: клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Как отметил бывший нападающий, к главному арбитру встречи возникло очень много вопросов.

«Вместо того чтобы остаться в большинстве, мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами. Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во второй половине нарушения тянули на жёлтые карточки, которые должны были становиться красными. Ещё была игра рукой после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Куда более резок в оценках оказался генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев. Он назвал происходившее на поле произволом чистой воды и безобразием.

«Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре всё будет по правилам, честно? — нас заверили, что да. Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с «Пари НН», — вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно?» — сказал функционер в интервью Telegram-каналу «Инсайды от Карпа».

Галимов и правда последние четыре года работал только в Первой лиге. До отстранения в последний раз он обслуживал встречу РПЛ 10 ноября 2018-го, когда в Самаре встречались всё те же «Крылья Советов» и «Ахмат» (1:2). Затем 14 ноября судил матч «Тамбов» — «Армавир» (0:1), после чего вообще перестал получать назначения — до середины апреля 2019-го. А через некоторое время его снова отправили в запас.

В отношении Романа якобы даже проводилась комплексная проверка, которая включала в себя прохождение детектора лжи. Однако ничего криминального обнаружено, похоже, не было, так как после неё Галимова вернули в списки арбитров РПЛ. При этом пауза в судействе на высшем уровне затянулась в том числе из-за формальностей. Как объяснил сам специалист, он вовремя не попал в группу арбитров, которых обучали работе с VAR, поэтому назначений в чемпионате России ему не давали до получения необходимых бумаг.

В то же время встреча с «Крыльями» не первая для представителя Улан-Удэ после возвращения. Он работает начиная с 18-го тура и обслуживает уже шестой по счёту матч. А до этого в течение сезона неоднократно привлекался в качестве резервного арбитра.

Однако Андреев эти факты отбросил и увидел связь между Галимовым и «Пари НН». Причём генеральный директор самарцев вспомнил и сомнительную для него прошлогоднюю встречу с «Химками», которыми руководил нынешний наставник нижегородцев Сергей Юран.

«После того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК и уверены, что к Галимову будет очень много вопросов со стороны не только комиссии, но и других органов. Но вопрос остаётся прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» — возмущался функционер.

Негодовали и футболисты «Крыльев Советов». Так, нападающий Владимир Писарский опубликовал в социальной сети пост, в котором выложил эпизод на 42-й минуте игры, где он в штрафной борется с защитником «Пари НН» Никитой Каккоевым. Форварда самарцев дважды ударили по ногам, однако арбитры нарушения не заметили и пенальти в ворота Артура Нигматуллина не назначили.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», — написал футболист.

По мнению бывшего арбитра Сергея Хусаинова, по крайней мере три ошибки, названные «Крыльями Советов», действительно имели место: Галимов назначил пенальти после фола в спину Николаю Рассказову; напротив, не усмотрел нарушения в штрафной в эпизоде с Писарским и не показал вторую жёлтую карточку Виктору Александрову.

«В случае с Писарским очевидный фол. Любой футбольный человек скажет, что были нарушены правила игры. Но по стечению обстоятельств в штрафной площади. Это не фол последней надежды, но заслуживающий пенальти. Если человек видит и разбирается в судействе, кажется, есть преднамеренность в этих действиях. В случае с Галимовым нужно учитывать: он не судил четыре года на высоком уровне. И его начали назначать не в начале чемпионата, когда риск не такой значительный, а к концу турнира. Уже идёт распределение мест. «Крылья» с «Пари НН» — соседи по таблице», — заявил Хусаинов в беседе с RT.

По словам бывшего арбитра, вину за случившееся должны взять на себя те люди, кто назначил Романа на матч, поскольку судья не должен из-за своих ошибок влиять на распределение мест в турнирной таблице.

«Тут просто руководителям судейского комитета нужно включить голову и ставить на такие матчи только лучших арбитров. А как у нас? Человек из запаса. Где гарантии, что он нормально отработает и уже вышел на нужный уровень? Они его простили, поскольку он отсидел свой срок, и включили в игру. Получается, его специально вытащили. Если накосячит — не оправдал надежд, извините. Очки всё равно не возвращаются. Из него просто сделают козла отпущения. Судейские скандалы так и будут [случаться] в каждом туре. В моё время всё начиналось со второго круга. А в этом сезоне еврокубков нет, и они принялись с самого начала», — объяснил Хусаинов RT.