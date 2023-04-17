«Держать в себе груз негатива — вредно»: почему тренеров РПЛ не следует наказывать за корректное проявление эмоций

23-й тур РПЛ запомнился сразу двумя тренерскими удалениями. Наставник «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку за то, что швырнул бутылку о газон, а рулевой «Торпедо» Жозеп Клотет остался недоволен решениями арбитра Павла Шадыханова. В ближайшее время КДК РФС рассмотрит их поведение и может наложить санкции. По мнению Сергея Хусаинова, специалисты не должны влиять на ход игры и давить на рефери. А известный тренер Александр Бородюк считает, что его коллеги имеют право на проявление эмоций.

«Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили»

Прошедший тур РПЛ получился богатым на события, в том числе и по причине тренерских удалений. В субботу прямые красные карточки с разницей в четыре часа получили Андрей Талалаев и Жозеп Клотет. По иронии судьбы 22 апреля «Химкам» и «Торпедо» предстоит встретиться, и важнейшее противостояние оба клуба рискуют пропустить.

Первым был изгнан со скамейки в концовке игры с «Крыльями Советов» Талалаев. Рафаэль Шафеев наказал наставника за то, что он бросил на газон бутылку. Позже Талалаев объяснил, что не сдержал эмоций, когда подумал, что после удара Резиуана Мирзова мяч залетает в ворота соперника.

«Подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошёл и спросил. А мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушёл с поля, что делать», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Спустя всего несколько часов красную в столичном дерби со «Спартаком» заработал Клотет. Испанец, недовольный назначением сразу трёх пенальти в ворота его команды в первом тайме, принялся спорить с Павлом Шадыхановым и тоже понёс наказание. В результате иностранец вынужден был перелезать забор, отделяющий техническую зону от трибун. Как и в случае с коллегой, Пеп заверил, что не позволял себе оскорблять рефери.

«Я уважаю судей. Конечно, я был зол, но это не было адресовано им. Официальные лица просто делают свою работу… Удалить меня — решение арбитра, а не моё. Может, у меня было что-то во рту. Не могу сказать, что проигрыш — полностью вина команды, но мы могли играть лучше. Будем прибавлять шаг за шагом», — цитирует Клотета «Чемпионат».

В обоих клубах с решениями арбитров не согласились и попытаются оспорить их в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза. Его руководитель Артур Григорьянц уже подтвердил, что орган рассмотрит поведение испанца, а сам он будет приглашён на заседание.

Рассматривается несколько вариантов нарушений со стороны тренера. По одной из версий, он, получив карточку, якобы назвал рефери клоуном, за что может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр. По другой — показал ему неприличный жест. Однако её опроверг президент чёрно-белых Ярослав Савин.

«Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с ним, он говорит, что точно не высказывался в адрес арбитра. Что им показалось, непонятно. Третий пенальти был назначен. Конечно, Пеп нервничает. Ничего такого он не демонстрировал. Будем разбираться. Поднимем все камеры», — пообещал Савин.

А удаление Талалаева вовсе невольно спровоцировало его конфликт с Валерием Карпиным. Он остался недоволен упоминанием подопечного и жёстко ответил коллеге.

«Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками и разговаривал о них, если уже запомнил их имена в третий раз — или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай говорит о своих футболистах, а игроков «Ростова» вообще забудет и рот не открывает», — заявил наставник на пресс-конференции после встречи с «Зенитом».

Спор завершил сам Талалаев, который опубликовал в соцсетях добрый пост с поздравлениями с Пасхой, упомянув в нём Карпина.

Гневная тирада Гончаренко и выход из себя Гогниева

В целом в текущем сезоне РПЛ тренеры нечасто получали красные карточки, и 23-й тур в этом плане получился аномальным. Последним от судей пострадал Виктор Гончаренко. В концовке матча с «Динамо» импульсивный наставник «Урала» остался недоволен тем, что рефери не назначил штрафной в пользу екатеринбуржцев за игру рукой у Милана Майсторовича. Не выбирая выражений, он грубо обратился к Алексею Амелину и был удалён. Поскольку белорус имел условную дисквалификацию на одну встречу, наказание от КДК РФС вышло суровым — три матча.

«На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку», — объяснил своё поведение Гончаренко.

Не стал комитет осенью прошлого года жалеть и Спартака Гогниева, который регулярно позволял себе лишние эмоции. В игре 15-го тура с «Динамо» у наставника «Химок» окончательно лопнуло терпение. Он получил горчичник ещё после первого пропущенного подопечными мяча, а в перерыве позволил себе обратиться к Яну Бобровскому с новой гневной тирадой и второй тайм смотрел уже с трибуны. В его случае КДК тоже выписал три матча дисквалификации и оштрафовал специалиста на 200 тыс. рублей.

Также удаления зарабатывали различные члены штабов команд: наставник вратарей «Нижнего Новгорода» Валерий Клеймёнов, специалист по физподготовке «Крыльев Советов» Владимир Зеленовский (оба пропустили по две встречи) и помощник Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков (три).

«Недопустимо, когда недовольство выходит за рамки»

По мнению экспертов RT, тренеры обязаны контролировать свои эмоции и не допускать неуважительного отношения к судьям, даже когда те допускают ошибки. Однако бывший наставник «Торпедо» Александр Бородюк считает, что причиной несдержанности коллег по РПЛ зачастую выступает разная трактовка арбитрами одинаковых эпизодов.

«Эмоции на пределе, человек нервничает, переживает отдельные моменты, связанные с вмешательством арбитров. Поэтому уровень профессиональной подготовки судьи — немаловажный фактор. Если видно, что арбитр не готов к матчу, не обладает должным профессионализмом, разумеется, будут возникать вопросы к его работе. В РПЛ подобное происходит часто. Один и тот же эпизод трактуется по-разному. Отсюда возникают эмоции и споры: справедливо ли назначен одиннадцатиметровый, правильный ли подсказ сделала VAR. Всё это влияет на психологический фон тренера. Поэтому судьям стоит прийти к общей трактовке, тогда и эмоциональных всплесков в их адрес будет гораздо меньше. Ведь от этого зависит не только судьба наставников, но и результаты команды», — подчеркнул Бородюк.

Также по теме В бессильной злобе: почему срыв Гогниева в матче с «Динамо» может стать предвестником его скорой отставки Спартак Гогниев стал главным действующим лицом матча 15-го тура РПЛ с участием «Динамо» и «Химок». Тренер гостей по ходу первого тайма...

В свою очередь, бывший арбитр Сергей Хусаинов, напротив, заступился за коллег. По его словам, каждый должен заниматься своим делом, и наставники не имеют права предъявлять претензии, тем более на глазах у болельщиков, как это зачастую происходит.

«Не стоит забывать, что рефери призван руководить всеми участниками встречи и нацеливать их на спортивный результат. Тренеры могут проявлять эмоции, но в более спокойной манере. Повторюсь: они не имеют права вмешиваться в ход матча. И потом, эмоции эмоциям рознь. Можно обратиться по-дружески до игры, а по ходу нужно себя сдерживать. Тренер ни в коем случае не должен пытаться влиять на работу судьи. Что касается Клотета, он вроде специалист из-за рубежа и обязан понимать, что так вести себя непозволительно. Ты ещё не разобрался, кто у тебя в команде на что способен, а уже начинаешь спорить», — посетовал Хусаинов.

Однако он согласился с тем, что и арбитрам нужно быть хорошими психологами и чувствовать момент, когда ситуацию необходимо разрядить, а не слепо следовать букве правил. В этом плане он счёл решение Шадыханова показать красную испанцу чрезмерно жёстким.

«Судьи должны найти правильные слова, чтобы успокоить наставников и при этом оставаться над схваткой. Поверьте, это очень непросто. Важно не вступать в дискуссию. В наше время подобные объяснения вообще не приветствовались: мы занимались своим делом, а футболисты — своим. Но сейчас игра изменилась, плюс добавилась VAR. Из-за этого попытки объяснить свои вердикты зачастую переходят в споры. Футболисты начинают апеллировать к предыдущим встречам. Арбитров же вполне можно сравнить с сапёрами, которые не имеют права на ошибку», — добавил Хусаинов.

В свою очередь, Бородюк подчеркнул, что тренеры, как и игроки, тоже должны иметь право на выброс эмоций, если речь не идёт о неподобающем и оскорбительном поведении.

«Недопустимо, когда недовольство выходит за рамки. Например, следуют какие-то жесты, выражения, которые способны унизить арбитра. Существуют определённые правила на этот счёт, и их необходимо соблюдать. Нужно уметь владеть собой. Другое дело, когда наставник, будучи импульсивным человеком, просто реагирует на эпизод, показывая, как сильно переживает за своих подопечных, что-то подсказывает им. Это никак не влияет на работу арбитра. И наказывать за проявление таких эмоций не стоит. Тренер — тоже живой человек. Эта профессия крайне энергозатратная и нервная. Держать в себе такой груз негатива и волнения — вредно. Здоровье потом не купишь», — подытожил специалист.