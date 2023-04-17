РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не получал обращений в связи со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.
РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева
  • РИА Новости

«Пока этого вопроса нет в повестке», — цитирует председателя комитета Андрея Стукалова РИА Новости.

16 апреля Валерий Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после его высказывания про нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.

Ранее стало известно, что Комличенко поддержал ответ Карпина на заявление Талалаева в свой адрес.

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