РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева
- РИА Новости
«Пока этого вопроса нет в повестке», — цитирует председателя комитета Андрея Стукалова РИА Новости.
16 апреля Валерий Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после его высказывания про нападающего «Ростова» Николая Комличенко.
Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.
Ранее стало известно, что Комличенко поддержал ответ Карпина на заявление Талалаева в свой адрес.