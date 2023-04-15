Талалаев об удалении: мы не растим Комличенко — говорим правду в лицо

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о своём удалении в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции казался как гол. Арбитр подошёл и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.

Талалаев получил красную карточку в первом матче во главе «Химок». Судья показал специалисту красную карточку за то, что тот на 90-й минуте игры бросил бутылку с водой на поле.

Ранее сообщалось, что «Химки» подадут жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями Советов».