Талалаев об удалении: мы не растим Комличенко — говорим правду в лицо

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о своём удалении в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Талалаев об удалении: мы не растим Комличенко — говорим правду в лицо
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции казался как гол. Арбитр подошёл и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.

Талалаев получил красную карточку в первом матче во главе «Химок». Судья показал специалисту красную карточку за то, что тот на 90-й минуте игры бросил бутылку с водой на поле.

Ранее сообщалось, что «Химки» подадут жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями Советов».

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