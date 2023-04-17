Талалаев поздравил Карпина с праздником Светлой Пасхи

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев обратился к наставнику «Ростова» Валерию Карпину после их конфликта.

«Вчера начался светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра. С праздником! P.S. И Валере тоже», — написал тренер в соцсетях.

16 апреля Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после его высказывания про нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

Ранее Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко — говорят правду в лицо.